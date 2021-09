Balcani: al via il tour di von der Leyen nella regione, attesa oggi in Albania e Macedonia del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente si recherà quindi a Podgorica, in Montenegro, dove sarà ricevuta dal capo dello Stato Milo Djukanovic e dal primo ministro Zdravko Krivokapic. Durante il suo soggiorno visiterà, accompagnata dal premier, l'Istituto di sanità pubblica, che ha ricevuto il sostegno dell'Ue nella lotta contro la pandemia. La presidente giungerà quindi a Belgrado, in Serbia, dove mercoledì incontrerà il presidente Aleksandar Vucic e giovedì la prima ministra Ana Brnabic. Giovedì mattina, insieme a Vucic, la presidente von der Leyen parteciperà all’evento dedicato al lancio di un progetto sul corridoio ferroviario X. Von der Leyen assisterà anche alla firma di un contratto per il ripristino di una sezione sull’ “Autostrada della pace”, che l'Ue sta sostenendo. L'ultima tappa sarà la Bosnia-Erzegovina, sempre nella giornata di giovedì. La presidente della Commissione parteciperà alla cerimonia di apertura del ponte Svilaj che collega Croazia e Bosnia-Erzegovina, insieme al primo ministro croato Andrej Plenkovic e al presidente del Consiglio dei ministri Zoran Tegeltija. Successivamente, a Sarajevo, incontrerà i membri della presidenza della Bosnia-Erzegovina. (Res)