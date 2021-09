Energia: Germania, quota da fonti rinnovabili in calo al 43 per cento tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di energia generata da fonti rinnovabili in Germania è diminuita, tra gennaio e settembre scorso, al 43 per cento dal 48 per cento dello stesso periodo del 2020. È quanto si apprende dai dati preliminari del Centro per la ricerca sull'energia solare e l'idrogeno del Baden-Wuerttemberg (Zsw) e dell'Associazione federale delle aziende dell'energia e dell'acqua (Bdew). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il declino è dovuto in particolare al minor vento che ha soffiato in Germania dall'inizio del 2021. (Geb)