Uzbekistan-Italia: al via Festival del cinema di Tashekent, presente rassegna film italiani

- Una rassegna sul cinema italiano, “Italian Film Days”, è stata organizzata dall’ambasciata d’Italia a Tashkent, in Uzbekistan, nell’ambito del XIII Festival internazionale del cinema di Tashkent (Tiffest), “La Perla della Via della seta”, che si terrà da oggi, 28 settembre, al 3 ottobre, una manifestazione che riprende quest’anno la ricca tradizione avviata alla fine degli anni Sessanta e interrotta nel 1997. Lo riferisce la Farnesina. La sezione sul cinema italiano, curata da Olga Strada, propone sei film e due documentari. Nel sottolineare l’importanza di rilanciare il cinema quale elemento essenziale del dialogo culturale tra Italia e Uzbekistan, l’ambasciatore Agostino Pinna ha evidenziato il secolare legame culturale che ha unito i due Paesi attraverso la Via della seta. Attraverso le città del mitico percorso, che vide Marco Polo tra i suoi protagonisti, i film italiani saranno proiettati non solo nella capitale, ma anche a Samarcanda, Buchara e Khiva. (segue) (Com)