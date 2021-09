Uzbekistan-Italia: al via Festival del cinema di Tashekent, presente rassegna film italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione italiana presente alla manifestazione sarà composta dall’attore Franco Nero, ospite d’onore del festival, dal regista Alessandro Rossellini, dall’attrice Chiara Caselli e dal regista Italo Spinelli, in veste di membro della giuria del Tiffest. Ad aprire la rassegna l’ultimo film di Pupi Avati “Lei mi parla ancora”. Gli altri film in cartellone sono “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, “Martin Eden” di Pietro Marcello, “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher, “Pinocchio” di Matteo Garrone, “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese; i documentari in programma sono “The Rossellinis” di Alessandro Rossellini e “Fuori era primavera”, opera corale sui giorni del lockdown in Italia di Gabriele Salvatores. Nell’ambito della rassegna gli ospiti terranno delle master class agli studenti della scuola del cinema di Tashkent. (Com)