Cina: si inaugura collegamento ferroviario Shanghai-Amburgo per trasporto merci

- Da Shanghai partirà oggi un servizio di treno merci per Amburgo, in Germania, il primo collegamento ferroviario transfrontaliero tra la città cinese, importante centro economico, e l'Europa. Lo ha reso noto la dogana di Shanghai, precisando che la linea "Shanghai Express" sarà impiegata per il commercio di abbigliamento, ricambi per auto, pannelli solari, stoviglie, mobili, beni di necessità quotidiana, parti di macchine e altri articoli. Il treno lascerà la Cina attraverso il passo di Alataw, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, e arriverà ad Amburgo circa due settimane dopo, passando per Kazakhstan, Russia, Bielorussia e Polonia. Secondo i dati doganali, i treni lungo questa rotta circoleranno regolarmente ogni settimana, mentre verranno aperte nuove rotte, fornendo ulteriori opzioni logistiche alle imprese in patria e all'estero. (Cip)