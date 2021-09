Siria: ministro Esteri Miqdad a Onu, lotta contro il terrorismo continuerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta della Siria continuerà fino a quanto le sue terre non saranno completamente ripulite da esso. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, alla 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. “Nessuna aggressione o oppressione esterna ci distoglierà dalla lotta al terrorismo”, ha proseguito Miqdad, sottolineando che la Siria sta lavorando per porre fine all'occupazione straniera delle sue terre con tutti i mezzi garantiti dal diritto internazionale. “Negli ultimi due anni, il mondo ha attraversato circostanze senza precedenti, poiché abbiamo perso milioni di vite, la povertà e la fame sono aumentate, le città sono state isolate e il movimento limitato”, ha affermato il ministro, evidenziando gli sforzi compiuti di fronte alla pandemia di Covid-19, durante la quale “sono stati ottenuti importanti successi, sia a livello sanitario che a livello di solidarietà umana”. “Le sanzioni portano sofferenza in Paesi come Cuba, Iran, Sudan, Siria, Venezuela e Yemen e, nonostante siano imposte in nome dei diritti umani, stanno privando le persone dei loro diritti fondamentali”, ha concluso il ministro(Res)