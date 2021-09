Bangladesh: oggi giornata di vaccinazione di massa, obiettivo otto milioni di somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in Bangladesh una giornata di vaccinazioni di massa organizzata in occasione del 75mo compleanno della premier, Sheikh Hasina. Il governo intende dare impulso alla campagna vaccinale contro il coronavirus somministrando otto milioni di dosi di vaccini in un giorno oggi. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Zahid Maleque. L’iniziativa coinvolge seimila centri vaccinali nel Paese e dà la priorità alle donne di età superiore a 50 anni e ai disabili. Dall'inizio della campagna, secondo i dati ufficiali, sono stati somministrati 24.194.096 prime dosi e 16.123.538 richiami. L’obiettivo del governo è vaccinare l’80 per cento della popolazione adulta ovvero 117.856.000 persone. Finora il 14 per cento del target e il dieci per cento dell’intera popolazione hanno completato il ciclo vaccinale. (Inn)