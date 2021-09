Sardegna: bene stagione estiva, numeri vicini a quelli del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pandemia ancora in corso, la stagione estiva 2021 è stata per la Sardegna quella del rilancio, e ha registrato un forte incremento di presenze rispetto alla stagione 2020, con numeri che si avvicinano significativamente a quelli del 2019, ultimo anno dell'era pre-covid. Ma, nonostante i risultati lusinghieri raggiunti, il momento storico insegna che per potere affrontare le nuove sfide globali, "è necessario ripensare il modo di fare turismo che non può prescindere da un'offerta diversificata e capace di attrarre quel sempre più vasto bacino di persone, attirate da un diverso modo di viaggiare, fatto di destinazioni e modelli di ospitalità alternativi, di destagionalizzazione dei flussi e di una diversa interazione tra le persone". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa, intervenendo ad una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni e imprenditori del settore alla presenza del Ministro Massimo Garavaglia. (segue) (Rsc)