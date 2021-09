Sardegna: bene stagione estiva, numeri vicini a quelli del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica - ha detto l'assessore Chessa - deve essere in grado di creare le condizioni affinché possa innescarsi un circolo virtuoso nel quale la domanda stimoli un'offerta sempre più variegata e di qualità, che a sua volta incentivi una crescita della domanda iniziale". "Da qui nasce l'intuizione di questo assessorato che - ha continuato Chessa - consapevole della forza di aggregazione dello sport e della qualità dei valori di cui esso si fa portatore, ha individuato nelle grandi manifestazioni sportive un potente strumento di promozione del territorio, in grado di prolungare la stagione turistica e di rafforzare l'immagine di una Sardegna sicura ed accogliente 365 giorni l'anno". Ecco quindi il progetto denominato "Isola dello Sport" che, nel primo anno della ripresa post Covid, ha permesso di ospitare eventi di assoluto rilievo mondiale dislocati sull'intero territorio Regionale, dalla pallavolo al padel, dal motocross alle arti marziali, dal tennis alla vela, fino al triathlon ed al biliardo. Oltre 11 milioni di euro messi in campo, che hanno creato nell'immediato un indotto stimato nella misura del 300 per cento del capitale investito e che porteranno dei benefici nel medio e lungo periodo, grazie alle testimonianze di atleti e addetti ai lavori ed alle visualizzazioni ed interazioni web in ogni angolo del pianeta. (Rsc)