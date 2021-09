Imprese: accordo tra Gruppo Maire Tecnimont e Greenfield Nitrogen per impianto ammoniaca verde negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont annuncia che le sue controllate NextChem, Met Development e Stamicarbon hanno raggiunto un accordo con la società statunitense Greenfield Nitrogen Llc per sviluppare il primo impianto di ammoniaca verde nel Midwest, Stati Uniti. Secondo i termini dell’accordo - si legge in una nota - NextChem effettuerà uno studio di fattibilità per un impianto di ammoniaca verde con una capacità di 240 tonnellate al giorno, utilizzando l’energia rinnovabile come feedstock, attraverso la produzione intermedia di idrogeno verde. Met Development supporterà Greenfield Nitrogen nello sviluppo del progetto. L’impianto sarà progettato con le più avanzate tecnologie nel campo della produzione di idrogeno verde e con la nuova tecnologia Stami Green Ammonia lanciata quest’anno da Stamicarbon. Il progetto è il primo di una serie di impianti di ammoniaca verde che Greenfiled Nitrogen intende sviluppare strategicamente nella Corn Belt americana. L’impianto e la struttura di stoccaggio, che saranno situati vicino Garner, Iowa, saranno alimentati da fonti rinnovabili locali e l’ammoniaca prodotta sarà destinata al mercato locale, tradizionalmente grande utilizzatore di questo prodotto. (segue) (Com)