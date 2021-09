Imprese: accordo tra Gruppo Maire Tecnimont e Greenfield Nitrogen per impianto ammoniaca verde negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impianto di ammoniaca verde rafforzerà lo sviluppo nell’area dell’industria a basso impatto carbonico, con una riduzione attesa di oltre 166.000 tonnellate di CO2 l’anno. La produzione di circa 83.000 tonnellate di ammoniaca all’anno ridurrà la dipendenza dall’ammoniaca attualmente importata dall’estero. “Siamo entusiasti che Greenfield Nitrogen abbia scelto Maire Tecnimont come partner per questo progetto innovativo - ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont -. La capacità del Gruppo di essere co-sviluppatore, fornitore di tecnologia e Epc contractor rende Maire Tecnimont player unico nel mercato dell’ammoniaca verde, un’area strategica per industrializzare la transizione energetica in corso attraverso l’idrogeno verde. Grazie all’esperienza e presenza locale di Greenfield Nitrogen, ci aspettiamo che questo primo progetto apra la strada a future iniziative industriali nel green". Linda Thrasher, presidente di Greenfield Nitrogen LLC, ha dichiarato: “Questa partnership è il frutto dell’unione di più forze. In qualità di development partner, Maire Tecnimont e le sue controllate apportano un’esperienza consolidata di grande successo nella progettazione ed esecuzione di impianti di azoto, così come nello sviluppo di nuove tecnologie e di impianti all’avanguardia a zero emissioni carboniche. Greenfield - ha concluso - grazie alle proprie competenze di sviluppo, all’esperienza operativa e alla conoscenza del mercato permette che entrambe le società giochino un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi globali di decarbonizzazione”. (Com)