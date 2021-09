Imprese: Tokyo Marine smetterà di assicurare progetti di estrazione del carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo Marine Holdings non assicurerà né finanzierà nuovi progetti legati all'estrazione di carbone per la generazione termoelettrica di energia in Giappone. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui la decisione diverrà esecutiva già a partire dal mese prossimo, e si estenderà nel prossimo futuro ad altre società assicurative giapponesi. Prive di copertura assicurativa contro incidenti, disastri naturali e problemi operativi, le aziende estrattrici di carbone faticheranno ad operare sul territorio giapponese. Tokyo Marine è la prima azienda giapponese a seguire le orme di altri gruppi assicurativi internazionali come Allianz, all'insegna della transizione globale verso le fonti energetiche rinnovabili. Secondo IBISWorls, il valore del mercato globale del carbone è ammontato a 661,6 miliardi di dollari nel 2020, in rialzo del 15 per cento rispetto al 2015; il 70 per cento del carbone estratto a livello globale è destinato all'alimentazione di centrali termoelettriche. (Git)