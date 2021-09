Spagna: ministro Esteri, vogliamo far sentire nostra voce nei principali dossier di crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è uno dei pochi Paesi al mondo ad avere una visione globale e, di conseguenza, la sua voce deve essere ascoltata nei principali dossier di crisi. È quanto affermato dal ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un’intervista all’edizione statunitense di “Politico” a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Abbiamo una doppia anima: un'anima europea, e abbiamo la nostra seconda parte della nostra anima in America Latina. Ho assegnato un nuovo incarico nel ministero: il segretario di Stato per l'America Latina e la lingua spagnola", ha detto Albares che successivamente parla di flussi migratori irregolari. “La migrazione non è un problema che ha una soluzione: i problemi strutturali non hanno una soluzione. Ma devono essere gestiti. E il modo per gestirlo in Europa è a livello Ue e impegnarsi con i paesi di origine e di transito. La vera risposta alla fine è fare in modo che la migrazione sia una scelta di qualcuno e che non sia forzata per motivi climatici o economici”, ha detto Albares. "Ci vorrà molto tempo. Allo stesso tempo, dobbiamo dare risposte rapide e brevi alle nostre società e dobbiamo individuare la differenza tra migrazione irregolare e rifugiati, richiedenti asilo e migrazione di cui abbiamo bisogno affinché la nostra economia continui”, ha proseguito il capo della diplomazia iberica. Parlando dell’Afghanistan il ministro spagnolo afferma di non ritenere “che ci siano le condizioni” per riconoscere i talebani come legittime autorità del Paese. Albares insiste sul fatto che il dialogo e il lavoro delle Nazioni Unite debbano continuare. “Chi pagherà gli insegnanti in Afghanistan? Dobbiamo sostenerli, ma dobbiamo assicurarci che l'assistenza arrivi a loro", ha spiegato il ministro. (segue) (Nys)