Spagna: ministro Esteri, vogliamo far sentire nostra voce nei principali dossier di crisi (2)

- Sull’impatto del ritiro dall'Afghanistan e dell'Aukus – l’accordo di sicurezza fra Australia, Regno Unito e Stati Uniti – sulle relazioni transatlantiche, il ministro ha affermato: “Penso che l'Europa debba prendere più in mano il proprio destino. Questo non si oppone a mantenere uno stretto rapporto con gli Stati Uniti. Abbiamo bisogno che l'Europa si trasformi, per dare risposte alle sfide che dobbiamo affrontare nel mondo di oggi, non possiamo sempre contare sull'esterno". Secondo Albares, per l’Ue è necessario “essere in grado di scegliere il tempo, il ritmo dell'ingaggio. E per farlo dobbiamo lavorare sulla costruzione delle nostre capacità". “L'Europa ha una visione globale. C'è un ruolo per l'Europa nell'Indo-Pacifico, e se l'Europa è al fianco dell'America Latina e l'Africa, si tratta di un bel po' di voti nell'Assemblea generale dell’Onu o nell'Organizzazione mondiale del commercio”, ha aggiunto il ministro. L’intervista si conclude sul vertice della Nato del 2022 a Madrid, dove sarà annunciato un nuovo segretario generale. La data non è ancora fissata, ma Albares è fiducioso: “Organizzeremo un vertice di grande successo a Madrid. Sarà molto importante. C'è un nuovo Concetto strategico della Nato e parleremo delle lezioni apprese dall'Afghanistan". (Nys)