Afghanistan: annunciato governo in esilio guidato da “ad interim” dal vicepresidente Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica islamica dell’Afghanistan, l’esecutivo al potere prima dell’arrivo dei talebani, hanno annunciato la formazione di una nuova compagine governativa in esilio. In un documento di 18 punti, il governo afferma che il presidente Ashraf Ghani, avendo lasciato il Paese, si è “dissociato dalla politica e dall’amministrazione” dello Stato: pertanto il primo vicepresidente Amrullah Saleh, “guiderà temporaneamente il Paese”. Nel caso in cui Saleh dovesse rinunciare, ad assumere i poteri della presidenza saranno rispettivamente il secondo vicepresidente, il presidente della Camera degli anziani, il presidente della Camera dei rappresentanti e il ministro degli Esteri. “I tre rami dello Stato stanno diventando operativi, organizzando incontri e adottando decisioni su questioni rilevanti”, aggiunge la nota, chiedendo alle Nazioni Unite, incluso il Consiglio di sicurezza, di “esercitare pressione sui sostenitori dei talebani per porre fine all’occupazione illegale e aprire la strada alla pace e alla stabilità”, aggiunge la nota. L’Alto Consiglio di Stato, riferisce ancora il comunicato, “difenderà gli interessi nazionali e l’unità del Paese sotto la bandiera tricolore”, mentre il governo “continuerà gli sforzi per raggiungere una soluzione politica ampia che ponga fine a un conflitto durato decenni”, perseguendo un “processo di pace” che arrivi all’elezione di un “governo basato sulla volontà popolare che difenda i diritti umani e i diritti civili”. (Com)