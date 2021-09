Covid: assessore Lazio, da domani al via a Rieti terze dosi vaccino a over 80 in Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel Lazio partiranno domani da Rieti le prime somministrazioni delle terze dosi di richiamo Covid per gli over 80 nelle Rsa. Dopo la Circolare del Ministero sarà attivato a partire dalla mezzanotte di mercoledì sera il servizio di prenotazione online per le terze dosi di richiamo per over 80. E’ possibile effettuare la vaccinazione presso i centri vaccinali oppure in farmacia. Chi vuole può contattare anche il proprio medico di famiglia”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Com)