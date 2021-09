Usa: California, voto postale inserito permanentemente nel sistema elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La California è divenuta ieri, 27 settembre, l'ottavo e maggiore Stato Usa a inserire in via permanente nel proprio sistema elettorale la pratica della distribuzione universale delle schede per il voto postale. Tale pratica è stata massicciamente impiegata negli Stati Uniti in occasione delle elezioni presidenziali del 2020, e accompagnata da pesanti polemiche in merito alle presunte difficoltà nel verificare la validità delle schede e l'identità dei singoli elettori. La legge che prevede il regolare invio delle schede per il voto postale a tutti gli elettori dello Stato ha ricevuto ieri la firma del governatore democratico Gavin Newsom, nell'ambito di un pacchetto di disegni di legge tesi a riformare il sistema elettorale dello Stato in senso diametralmente opposto rispetto a Stati a guida repubblicana come Texas, Arizona, Georgia e Florida, che invece hanno deciso di limitare fortemente il voto per corrispondenza all'indomani delle ultime elezioni presidenziali. (Nys)