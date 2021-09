Imprese: Ford investirà 11,4 milioni di dollari in due nuovi stabilimenti produttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ford Motor Co. ha annunciato che investirà 11,4 miliardi di dollari per la realizzazione di due nuovi stabilimenti destinati alla produzione di auto elettriche negli Stati Usa di Tennessee e Kentucky. I due stabilimenti daranno lavoro a 11mila persone entro il 2025, e saranno destinati alla produzione di pick up elettrici F150 e delle relative batterie. Ford prevede che i veicoli full-electric costituiranno dal 40 al 50 per cento delle vendite globali dell'azienda entro il 2030. (Nys)