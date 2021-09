Giappone: presidenza Ldp, verso il ballottaggio tra Kono e Kishida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione in programma domani, 29 settembre, per la nomina del nuovo presidente del Partito liberaldemocratico del Giappone verrà probabilmente risolta da un ballottaggio tra i due candidati di punta: Il ministro giapponese incaricato della campagna di vaccinazione contro la Covid.19, Taro Kono, e l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida. Tale scenario è anticipato dal nuovo sondaggio effettuato dall'agenzia di stampa "Kyodo" ieri, 27 settembre. Il sondaggio conferma il primato di Kono nella graduatoria delle preferenze degli iscritti, ma non attribuisce a quest'ultimo la maggioranza assoluta dei consensi necessaria a evitare il ballottaggio. Kishida si sarebbe assicurato più voti di Kono tra i 382 parlamentari del partito: 135 contro 100. Il sondaggio effettuato da "Kyodo" il 26 settembre attribuisce però a Kono il 47,4 per cento dei consensi; seguono l'ex capo politico del partito ed ex ministro degli Esteri Fumio Kishida (22,4 per cento), l'ex ministra dell'Interno Sanae Takaichi (16,2 per cento) e l'ex ministra dell'Interno Sanae Takaichi (16,2 per cento). L'elezione per la presidenza dell'Ldp coinvolgerà tutti e 382 i parlamentari del partito, cui si aggiungeranno altrettanti voti distribuiti sulla base delle preferenze di 1,1 milioni di iscritti al partito. (segue) (Git)