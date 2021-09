Usa: portavoce dipartimento di Stato positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price ha annunciato ieri, 27 settembre, di essere risultato positivo ad un test per il coronavirus, dopo una settimana di incontri di alto livello nel contesto dell'annuale sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Dopo aver accusato i sintomi per la prima volta questa mattina, sono risultato positivo alla Covid-19, ed ora sono in isolamento per un periodo di quarantena di dieci giorni", ha scritto Price su Twitter. Price ha accompagnato il segretario di Stato Usa Antony Blinken ad una serie di incontro di alto livello a margine dell'Assemblea generale. Blinken è risultato negativo alla Covid-19 nella mattinata di ieri. (Nys)