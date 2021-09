Roma 2021: battibecco tv, Raggi a Calenda "assenteista", lui "da te 5 anni di nulla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battibecco in chiusura del dibattito su Rete 4 tra la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi e il candidato a sindaco di Azione Carlo Calenda. "Calenda è un europarlamentare da 19 mila euro al mese e non lo vedono in parlamento da molti giorni", ha detto Raggi. "Questo non è corretto - ha replicato Calenda -. Ho il 95,2 per cento ai voti come risulta dal sito del parlamento europeo che invito a consultare. Ho avuto fair play. Tu sei palazzi del potere da cinque anni e non hai fatto un cavolo". "Io sto in strada", ha contestato Raggi. "Ma quale strada!", ha insistito Calenda. "Così disse l'onorevole che voleva far fallire Alitalia", ha chiosato Raggi. Poi il battibecco è stato interrotto da Nicola Porro, conduttore della trasmissione "Quarta Repubblica". (Rer)