Usa: positivo al Covid portavoce dipartimento di Stato, negativo Blinken

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, è risultato positivo al Covid-19, ma il capo della diplomazia statunitense Antony Blinken – con il quale è stato a contatto in diverse occasioni – non è stato contagiato. A far sapere delle condizioni di Price è stato lo stesso portavoce in un messaggio su Twitter. "Dopo aver riscontrato i sintomi per la prima volta questa mattina, sono risultato positivo al Covid-19 e ora mi metterò in quarantena per i prossimi 10 giorni", ha affermato Price. Il dicastero ha successivamente fatto sapere che Blinken – nonostante i ripetuti contatti con Price – è risultato negativo. Price ha lavorato a stretto contatto anche con la numero due del dipartimento, Wendy Sherman, e con la sottosegretaria per gli Affari politici, Victoria Nuland.(Nys)