El Salvador: magistrati denunciano denunciano destituzioni e trasferimenti illegali

- Con la sua riforma della Giustizia il presidente del Salvador Nayib Bukele pretende non solo di forzare il pensionamento di giudici e magistrati che abbiano compiuto 60 anni, ma anche di destituire, rimuovere e trasferire magistrati in esercizio che risultano scomodi al governo. A denunciarlo, riferisce il quotidiano "La Prensa", è il magistrato Jorge Guzman, uno tra i dimessi con la nuova legge, e che aveva a suo carico l'inchiesta sul massacro di Mozote compiuto dall'esercito nel 1981. Il giudice, che indagava inoltre su un presunto tentativo dello stesso Bukele di frenare l'inchiesta sui militari, ha dichiarato che la destituzione dei giudici è illegale in quanto non tiene conto delle misure cautelari accolte da un tribunale e tuttora vigenti. "La Corte suprema non avrebbe dovuto nominare giudici mentre le misure cautelari erano in vigore", ha affermato Guzman. (segue) (Mec)