Usa: repubblicani al Senato bloccano finanziamento attività governative, ipotesi shutdown

- I legislatori repubblicani al Senato Usa hanno votato contro il disegno di legge, approvato dalla Camera, per finanziare il governo fino al 3 dicembre e aumentare il limite del debito. Lo riporta la stampa statunitense, ricordando che il Congresso ha di fronte a sè poco più di 72 ore prima di un potenziale shutdown, il blocco delle attività amministrative che coinvolge il settore esecutivo ogni qual volta il legislativo non riesce ad approvare il bilancio. Secondo il sito statunitense "Axios", i democratici dovrebbero eliminare la parte della legislazione relativa all'aumento del debito - quella che i repubblicani rifiutano - per tentare di far passare il testo prima di venerdì. Il voto finale è stato di 48 favorevoli e 50 contrari, con il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer che ha cambiato il suo voto da Sì a No in modo da poter in seguito riportare il disegno di legge a una votazione. Tutti i repubblicani hanno votato contro, come previsto.(Nys)