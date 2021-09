Brasile: banca statale offre piccoli prestiti via cellulare con interesse al 3,99 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statale del Brasile, Caixa Economica Federal, ha lanciato una linea di credito che offrirà prestiti da 300 a 1000 real (tra 48 e 160 euro) da restituire entro un massimo di 24 rate, direttamente attraverso l'applicazione per cellulari Caixa Tem. Il tasso di interesse offerto è 3,99 per cento. La cerimonia di lancio del programma si è svolta presso il Palazzo presidenziale del Planalto, alla presenza del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. Risultato positivo al Covid-19, il presidente della Caixa, Pedro Guimaraes, ha partecipato in videoconferenza. "Quello che stiamo facendo in questa fase è aiutare le persone che stavano ricevendo bonus Covid e altri benefici, nella stragrande maggioranza dei casi lavoratori informali, che normalmente quando vanno a prendere un prestito, lo ottengono con interessi con interessi del 15 per cento al mese", ha affermato Guimaraes. L'obiettivo è servire un pubblico che non può garantire l'accesso ai prestiti nelle banche tradizionali, ha sottolineato.(Brb)