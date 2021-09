Corea del Nord: Pyongyang ha effettuato un nuovo test balistico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è tornato a proporre che le due Coree, assieme a Stati Uniti e Cina, proclamino formalmente la conclusione della Guerra di Corea (1950-1953) come incentivo a rilanciare il dialogo per la denuclearizzazione della Penisola coreana. Moon ha tenuto martedì 21 settembre un discorso presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha dedicato proprio allo stallo nei negoziati con Pyongyang. "Propongo che le Coree e gli Stati Unti, o Coree Stati Uniti e Cina proclamino congiuntamente che la guerra nella Penisola coreana è finita", ha detto Moon, riferendosi al conflitto interrotto da un armistizio nel 1953, e formalmente tutt'ora in corso. "Quando le parti coinvolte nella Guerra di corea si uniranno nel proclamare la fine del conflitto, credo sarà possibile conseguire progressi irreversibili verso la denuclearizzazione e inaugurare una nuova era di pace", ha aggiunto il presidente sudcoreano. Il discorso è l'ultimo tenuto all'Onu da Moon, il cui mandato quinquennale scadrà all'inizio di maggio 2022. (segue) (Git)