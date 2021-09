Corea del Nord: Pyongyang ha effettuato un nuovo test balistico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 settembre la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nelle acque del Mar del Giappone. Secondo le ultime informazioni divulgate dalla Difesa di Seul, i missili sono stati lanciati da una località interna del territorio nordcoreano, e dopo aver sorvolato il Mar del Giappone si sono inabissati in prossimità della Zona economica esclusiva del Giappone. Il presidente della Corea del Nord, Moon Jae-in, ha ricevuto un resoconto del lancio dalle Forze armate sudcoreane, prima di recarsi presso un sito dell'Agenzia per lo sviluppo della difesa di Anheung, ad assistere a una serie di test sul prototipo del primo missili balistico per sottomarini in fase di sviluppo in Corea del Sud. (Git)