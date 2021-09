Giappone: Covid, riduzione quarantena all'ingresso per i vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone deciderà oggi se revocare o meno lo stato di emergenza in vigore in 18 prefetture del Paese, e in scadenza il 30 settembre. Il primo ministro Yoshihide Suga si è detto ottimista ieri in merito alla possibilità di revocare lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale, come non accadeva dallo scorso 4 aprile. Suga ha dichiarato che la situazione nel Paese "ha certamente esibito una svolta positiva". Il capo del governo ha evidenziato che il numero giornaliero dei contagi è calato dai massimi di circa 25mila registrati nei mesi scorsi a meno di 3mila casi. Suga, che è rientrato in Giappone domenica 26 settembre, ha anticipato che avrebbe assunto una decisione in merito alla revoca dello stato di emergenza a margine di un consiglio dei ministri che si è tenuto ieri; la decisione verrà invece formalizzata al termine di una riunione della task force governativa sul coronavirus in programma oggi. Il governo giapponese ha già precisato che per un mese dopo la revoca dello stato di emergenza permarrà la richiesta a ristoranti e locali di anticipare la chiusura alle ore 20, mentre non sarà più vietato servire alcol. (Git)