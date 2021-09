Roma 2021: Gualtieri, con Europa Verde città in prima linea in lotta cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Stiamo facendo una campagna elettorale bellissima, tra le persone e sui temi della città grazie alla ricchezza della nostra coalizione e al programma che abbiamo elaborato, all'altezza di una capitale europea". Lo ha detto il candidato Sindaco di Roma della coalizione di centrosinistra, Roberto Gualtieri, nel corso di un evento organizzato dalle candidate e dai candidati di Europa Verde Ecologista in piazza Testaccio, poco prima di imbracciare la chitarra e suonare "Roma nun fa' la stupida stasera". "Ho trovato rassegnazione tra i cittadini: - aggiunge - è vero, ereditiamo problemi drammatici ma io sono fiducioso e penso che Roma e i romani abbiano il diritto di pensare che non ci sia solo l'ordinaria amministrazione perché questi non sono tempi ordinari, oggi le città devono essere efficienti ma anche verdi e innovative, in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici. Roma è la città più verde d'Europa, in cui lo sviluppo urbano si mescola ancora a un territorio a vocazione agricola: questo è segno di grande modernità e innovazione".