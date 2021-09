© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Salvini per Morisi "non è lo stesso metro per coloro che non sono suoi amici, colleghi di partito o di colore diverso, non mi sembra accettabile", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in una videointervista a "30 minuti" su "La Stampa". Da Morisi c'è stato un "'salvinismo' molto aggressivo che ha cercato di alimentare la paura nel Paese", ha aggiunto l'ex premier. (Rin)