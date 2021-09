Roma 2021: Raggi, su rifiuti soluzione c'è ed è stata già avviata con risanamento Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui rifiuti la soluzione c'è ed è già iniziata, arrivano nuovi camion per la raccolta e nuove isole ecologiche e ora, dopo un concorso regolare, e non dopo parentopoli, arrivano nuovi operatori e spazzini. Tutti questi investimenti saranno possibili grazie a un lavoro certosino fatto per mettere a posto i conti di Ama dove abbiamo trovato 250 milioni di ruberie ai nostri danni". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, nel corso del confronto a "Quarta Repubblica" su Rete 4. "Il problema è che non sappiamo dove portare i rifiuti, Zingarettiè stato commissariato per questo nella provincia di Latina, altre regioni hanno 30 impianti noi due dicariche e una chiuderà a breve", ha concluso. (Rer)