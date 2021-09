Roma 2021: Calenda, Raggi mente su mio stipendio in europarlamento come su città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stasera Virginia Raggi in chiusura di confronto ha mentito sia sullo stipendio del Parlamento Europeo - pari a circa 7.000 euro non 19.000 - sia sulla presenza ai voti. È una bugia minore, rispetto a quelle che quotidianamente racconta su Roma. Ma tocca il mio onore. Rispondere era doveroso". Lo dichiara il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, replicando alla sindaca uscente del M5s Virginia Raggi. (Rer)