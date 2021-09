Usa: vice inviato speciale clima Pershing inizia tour in Africa in vista Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice inviato speciale Usa per il clima Jonathan Pershing si recherà nei prossimi a Johannesburg e Pretoria, in Sudafrica; Windhoek, Namibia; Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo; Brazzaville, Repubblica del Congo; e Dakar, in Senegal. Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che il tour di Pershing si terrà dal 27 settembre all'8 ottobre. Inoltre, venerdì primo ottobre, l'esponente del dipartimento di Stato terrà incontri virtuali con alti funzionari del Kenya e dell'Unione africana (Ua). Il vice inviato speciale incontrerà le controparti nazionali e dell'Ua, personalità della società civile, settore privato e altri rappresentanti dei paesi donatori e delle istituzioni in vista della Cop26, in programma dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow, nel Regno Unito.(Nys)