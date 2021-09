© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE ROMA- Presentazione del nuovo Planetario digitale di Roma Capitale. Intervengono: Lorenza Fruci, assessora alla Crescita culturale e Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente capitolina ai Beni culturali.Roma, Museo della Civiltà Romana, piazza G. Agnelli 10 (ore 11)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene alla presentazione del volume "Raffaele de Vico. Architetto e paesaggista - Un 'consulente artistico per Roma'".Roma, Museo dell'Ara Pacis Auditorium - lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli (ore 17) (segue) (Rer)