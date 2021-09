Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE/2- Conferenza stampa di presentazione del ReWriters fest, il festival - patrocinio della Regione Lazio e di Roma Municipio I Centro.Roma, sede di Wegil, largo Ascianghi 5 (ore 11:30)- Flashmob organizzato da Fd'I, per sensibilizzare il progetto di metropolitana leggera dei Castelli Romani. Sarà presente la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.Marino, Santa Maria delle Mole, stazione ferroviaria in viale della Repubblica (ore 11:30)- Al via "Dancefloor", il nuovo progetto dell'Orchestra di Piazza Vittorio, l'ensemble multietnico fondato nel 2002 da Mario Tronco e oggi famoso in tutto il mondo. L'evento è il terzo appuntamento di Riemergere – il programma di eventi realizzato da Eur Spa, che fino al 29 giugno 2022 presenta oltre 100 eventi artistico-culturali con più di 600 tra artisti ed esponenti della cultura per quasi 10 mesi di appuntamenti fra la Nuvola, il Palazzo dei Congressi e l'intero quartiere Eur.Roma, La Nuvola – Eur, viale Asia (ore 21) (Rer)