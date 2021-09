Usa: condannato per sfruttamento e abusi sessuali il cantante R.Kelly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantante statunitense R. Kelly è stato condannato per abusi e sfruttamento sessuale da una giuria federale a Brooklyn, New York. Lo scrivono i media Usa, citando una nota dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York. Kelly è stato processato con l'accusa principale di racket e per altri 14 capi d'imputazione che includevano lo sfruttamento sessuale di un minore, rapimento e corruzione. È stato anche accusato di otto ulteriori reati in violazione del Mann Act, una legge sul traffico sessuale. La giuria, composta da sette uomini e cinque donne, si è riunita per deliberare venerdì 24 settembre. Kelly potrebbe affrontare decenni di prigione qualora giudicato colpevole. Il verdetto arriva 13 anni dopo che Kelly, il cui nome completo è Robert Sylvester Kelly, è stato assolto dalle accuse di pedopornografia in un processo nello Stato dell'Illinois. L'attuale procedimento penale è iniziato il 18 agosto scorso. Cinquanta testimoni dell'accusa e della difesa hanno preso posizione durante il processo - durato cinque settimane - comprese le vittime che sono state identificate come "Jane Does" nelle accuse di Kelly.(Nys)