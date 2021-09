Roma 2021: Raggi, su mobilità puntiamo a togliere traffico e tenere Atac pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla mobilità a Roma "la prima cosa è togliere il traffico dalle strade, per questo ho avviato la cura del ferro con 5 nuove linee tram e con il prolungamento delle metro C, A e B: costruiamo finalmente la metro D che va da via Ugo Ojetti a Corviale. Abbiamo acquistato 900 nuovi bus a Roma rispetto ai 300 portati nei dieci anni precedenti, piste ciclabili e colonnine elettriche per chi deve ricaricare l'auto. Ho fatto una grande lotta per Atac pubblica perchè se arriva il privato o licenzia per tagliare i costi oppure aumenta il biglietto. Con il privato Roma si trasforma in una città con linea di serie A e di serie B con un peso sulle tratte notturne e periferiche". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, nel corso del confronto a "Quarta Repubblica" su Rete 4. (Rer)