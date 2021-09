Afghanistan: "Wsj", colloqui Usa-Russia per utilizzo basi Mosca in Asia Centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio tra i due alti ufficiali - precedentemente non segnalato dalle fonti ufficiali - arriva mentre l'amministrazione Biden è alla ricerca di strategie per rafforzare la sua capacità di monitoraggio e risposta ai potenziali pericoli terroristici derivanti dall’Afghanistan, ora che le forze statunitensi hanno lasciato il Paese. Mentre Stati Uniti e Russia condividono le preoccupazioni sulla minaccia del terrorismo, l'idea di lavorare con Mosca su questo fronte resta carica di sfide, in particolare a livello politico. Il Congresso ha infatti promulgato una legislazione diversi anni fa che preclude una stretta cooperazione tra le Forze armate statunitensi e russe fintanto che le truppe di Mosca si trovano in Ucraina, a meno che il segretario alla Difesa non emetta una deroga speciale. (Nys)