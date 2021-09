Roma 2021: Calenda, su mobilità situazione al collasso, mondo raccontato da Raggi non c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è un km di metro progettato a Roma, la situazione del traffico è stata peggiorata dalle ciclabili come sono state fatte, a capocchia con strisce di vernice sull'asfalto, il sistema dei trasporti è al collasso e ci sono 45 tram fermi al deposito che non hanno avuto manutenzione. Il mondo raccontato dalla sindaca non c'è". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma di Azione, Carlo Calenda, nel corso del confronto a "Quarta Repubblica" su Rete 4. Sulla governance delle partecipate e di Atac "vanno tenute le società pubbliche, creando una newco, ma comunque se qualcuno che compra Atac non licenzia il personale perché sennò non si sa chi guida l'autobus. Il costo del biglietto aumenta del 25 per cento, l'aumento è gà previsto e scatta nel 2022", ha concluso. (Rer)