Roma 2021: Calenda, su rifiuti serve termovalorizzatore, Ama non è stata risanata

- Il tema della gestione dei rifiuti di Roma "è difficilissimo e non bisogna illudere le persone, il termovalorizzatore è fondamentale, ce ne è uno di Acea a San Vittore, noi abbiamo bisogno di quel termovalorizzatore, Ama è stata gestita malissimo e non è per niente risanata, ci sono stati 17 cambi compresi gli assessori, quel che è certo è che Virginia non sa scegliere le persone". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma di Azione, Carlo Calenda, nel corso del confronto a "Quarta Repubblica" su Rete 4. "In tutta Roma mancano 13 mila cestini e vanno messi gli spazzini in tutti i quartieri - ha aggiunto -. Finchè non si fa quel che va fatto ci sono 5 mila percettori di reddito di cittadinanza che vanno impiegati nel decoro della città".(Rer)