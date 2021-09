© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho lavorato finora 343 giorni per conoscere Roma che è una città vastissima. Ho fatto un programma molto dettagliato in cui si parla di numeri e tempi. Ho una sola lista civica e non tante con dentro tutto e il contrario di tutto". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma di Azione, Carlo Calenda, nel corso del confronto a "Quarta Repubblica" su Rete 4. (Rer)