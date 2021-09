Afghanistan: "Wsj", colloqui Usa-Russia per utilizzo basi Mosca in Asia Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale statunitense Mark Milley, presidente dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, ha discusso con la sua controparte russa quella che sembrerebbe un'offerta del presidente Vladimir Putin per far utilizzare agli Usa le basi militari controllate da Mosca in Asia centrale, con l’obiettivo di rispondere a eventuali minacce terroristiche provenienti dall'Afghanistan. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando fonti statunitensi informate sul dossier. Milley avrebbe sollevato l'argomento su richiesta del Consiglio di Sicurezza nazionale del presidente Joe Biden nel suo incontro di mercoledì scorso – 22 settembre - con il capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov. Quest’ultimo sarebbe stato vago – spiegano le fonti del “Wsj” – circa la risposta alle richieste di Milley. (segue) (Nys)