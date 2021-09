Brasile: agenzia telecomunicazioni pubblica bando definitivo frequenze 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni del Brasile (Anatel) ha pubblicato oggi, 27 settembre, il bando di gara definitivo l'affidamento all'asta dello sviluppo della tecnologia 5G nel paese. La pubblicazione segue di qualche giorno l'approvazione del testo del bando da parte dell'Anatel. L'asta è fissata per il giorno 4 novembre. Secondo quanto stabilito nel bando, le aziende interessate a partecipare alla contesa dovranno presentare le proposte entro il 27 ottobre. Il bando si svolgerà in lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia stabilita dal ministero delle Comunicazioni, a causa del prolungarsi delle discussioni sui contenuti del bando da parte della direzione di Anatel. La Corte dei conti federale del Brasile (Tcu) aveva dato lo scorso 25 agosto il via libera alla pubblicazione del bando così come elaborato dall'Anatel sotto supervisione del ministero delle Comunicazioni, con sette voti a favore contro uno. ù (segue) (Brb)