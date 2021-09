Regno Unito: crisi carburante, governo pronto a impiegare l’esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha messo in stato d’allerta l’esercito, in modo tale che sia pronto a intervenire per far fronte della crisi energetica in corso nel Paese. I militari saranno schierati, qualora ritenuto necessario, per intervenire nell’ambito della crisi di approvvigionamento di carburante in atto. I conducenti di navi cisterna dell'esercito riceveranno un addestramento specializzato prima di ogni possibile schieramento, mentre continuano le corse ai distributori nonostante gli appelli delle autorità ad evitare il panico. "Mentre l'industria dei carburanti prevede che la domanda tornerà ai suoi livelli normali nei prossimi giorni, è giusto che adottiamo questa misura sensata e precauzionale”, ha affermato il ministro per gli Affari economici britannico, Kwasi Kwarteng. "Il Regno Unito continua ad avere solide forniture di carburante, tuttavia siamo consapevoli dei problemi nella catena di approvvigionamento e nei piazzali delle stazioni di rifornimento e stiamo adottando misure per alleggerirli in via prioritaria”, ha aggiunto. "Se necessario, il dispiegamento di personale militare fornirà alla catena di approvvigionamento una capacità aggiuntiva come misura temporanea per aiutare ad alleviare le pressioni causate da picchi nella domanda localizzata di carburante", ha concluso Kwarteng.(Rel)