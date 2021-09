Argentina: elezioni, sondaggio mostra maggioranza di governo ancora in discesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo del presidente Alberto Fernandez in Argentina potrebbe subire alle elezioni legislative di novembre una sconfitta ancora maggiore di quella sofferta alle primarie del 12 settembre. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dalla società Solmoirago, citato lunedì dal quotidiano "Clarin", dove il Frente de Todos (FdT) raccoglie un'intenzione di voto del 26 per cento contro il 30 per cento raccolto alle primarie ed il 29,1 per cento misurato prima delle elezioni dalla stessa società. L'inchiesta, realizzata su un campione di 2.200 casi tra il 19 ed il 23 settembre, assegna invece all'opposizione considerata come un insieme il 66 per cento delle preferenze, con una minore percentuale di voto indeciso, che passa dal 19,7 per cento all'8 per cento. L'immagine negativa delle due principali figure del governo, lo stesso Fernandez e Cristina Kirchner, supera il 70 per cento, mentre tra le file dell'opposizione, il leader della coalizione Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodriguez Larreta, raccoglie un 51,9 per cento di immagine positiva e un 36,6 per cento negativa. (segue) (Abu)