El Salvador: magistrati denunciano denunciano destituzioni e trasferimenti illegali (2)

- A sua volta anche il giudice costituzionale Antonio Duran ha denunciato di essere stato trasferito a un tribunale di grado inferiore della provincia come rappresaglia per aver criticato la riforma della giustizia di Bukele. "Denuncio presso la Corte interamericana per i diritti umani e presso l'alto rappresentante delle Nazioni Unite per l'indipendenza della Giustizia che nella giornata di oggi ho ricevuto una chiamata della segreteria generale della Corte suprema per il mio trasferimento alla seconda sezione del Tribunale di Zacatecoluca", ha scritto Duran in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Tale trasferimento è una rappresaglia per le mie critiche contro il colpo di Stato contro la Sala costituzionale della Corte suprema e le riforme alla legge sulla carriera della magistratura. Si tratta di un attacco alla mia libertà di espressione e all'indipendenza della Giustizia", conclude la denuncia. (segue) (Mec)