El Salvador: magistrati denunciano denunciano destituzioni e trasferimenti illegali (7)

- Da tempo peraltro il presidente Bukele anima una polemica in protesta contro le censure che la comunità internazionale formula contro le sue azioni di governo. Sempre molto attivo sui social, il presidente, ha cambiato la sua biografia su Twitter definendosi prima "dittatore di El Salvador", quindi "il dittatore più cool del mondo". Lo scorso 15 settembre, in concomitanza con la festa dell'indipendenza, alcune migliaia di cittadini sono tornati ad occupare le strade della capitale, San Salvador, per protestare contro diverse delle misure messe in campo dal presidente, denunciando soprattutto l'eccessiva concentrazione dei poteri nelle mani dell'esecutivo. Il capo dello Stato ha insistito nel denunciare attori stranieri che "continuano a voler vedere" una "dittatura che no esiste". Denunce fatte "anche da quelli che vivono in Paesi che potrebbero essere considerati una dittatura, o in cui si reprimono le popolazioni, si lanciano gas lacrimogeni, si colpiscono, si arrestano e trascinano per le strade", ha aggiunto. (Mec)