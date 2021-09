Usa: nel 2020 maggior aumento di omicidi su base annua mai registrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 gli Stati Uniti hanno assistito al più consistente aumento di omicidi mai registrato su base annua. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal Federal bureau of Investigation (Fbi). Particolarmente interessate dal fenomeno alcune grandi città, dove si sono raggiunti livelli record. Sebbene i crimini più gravi siano complessivamente diminuiti – complice il confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19 - nel 2020 sono stati commessi 4.901 omicidi in più rispetto all'anno precedente, l’incremento più significativo da quando nel 1960 è iniziata la registrazione ufficiale di questo tipo di dati. L'alto tasso di omicidi è continuato nel 2021, sebbene il ritmo sia rallentato con il progredire dell'anno. Nel complesso, il bilancio di circa 21.500 persone uccise lo scorso anno è ancora ben al di sotto del record stabilito durante le violenze dei primi anni novanta. Tuttavia, diverse città, come Albuquerque, Memphis, Milwaukee e Des Moines, stanno registrando il numero di omicidi più alto di sempre.(Nys)