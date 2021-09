Cile-Uruguay: incontro Pinera-Lacalle Pou, focus su integrazione tra Alleanza Pacifico e Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione tra l'Alleanza del Pacifico (Cile, Colombia, Messico e Perù) e il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay) e la firma di un memorandum di intesa bilaterale in materia di salute sono stati i temi al centro dell'incontro tenuto a Montevideo tra il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ed il suo omologo dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou. "Abbiamo avuto un'ottima riunione", ha dichiarato Pinera al termine della riunione, confermando che si è discusso di una maggiore integrazione tra i due principali blocchi regionali dell'area atlantica e del pacifico e che il memorandum d'intesa ha come obiettivo quello di "unire gli sforzi per combattere la pandemia e recuperare le libertà e le opportunità per i nostri popoli". Nel corso dell'incontro, Pinera ha formalizzato all'Uruguay l'invito ad aderire al progetto "Humboldt" per la costruzione in congiunto del cablaggio trans-pacifico in fibra ottica che unirà il Cile, l'Argentina e il Brasile con l'Australia, la Nuova Zelanda e la regione dell'Asia-Pacifico. (segue) (Abu)