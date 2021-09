Kosovo-Serbia: Stoltenberg sente Kurti e Vucic, ridurre escalation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi a due centri di immatricolazione di automobili nel nord del Kosovo sono stati istigati dalla Serbia, ha detto ieri il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, in un post su Facebook commentando l'incendio appiccato presso un centro di registrazione di veicoli a Zubin Potok e il lancio di granate contro un altro centro a Zvecan. Kurti ha scritto che individui e gruppi che sono contro l'ordine pubblico “stanno attaccando il nostro Stato e disturbando la pace. Chiaramente, sono incoraggiati e sostenuti dalla Serbia, in particolare dal regime autocratico” di Belgrado. Il capo di governo kosovaro ha aggiunto che la Serbia sta usando i cittadini del Kosovo per provocare un "grave conflitto internazionale" e tutto questo sta accadendo "davanti agli occhi della comunità internazionale". Oggi, il ministro dell'Interno Xhelal Svecla ha descritto gli attacchi come atti terroristici e criminali. La tensione tra il Kosovo e la Serbia è alta, dopo che il primo ministro Kurti ha annunciato che le auto che entrano in Kosovo con targhe serbe saranno obbligate ad acquistare targhe temporanee del Kosovo. I residenti serbi del nord del Kosovo hanno protestato contro la decisione del governo bloccando gli accessi a diversi valichi di frontiera con la Serbia. (segue) (Beb)